printonweb

Юрий printonweb

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Исправления и доработка сайта

    Сайт printonweb.ru Нужно оживить сайт: 1. Главная страница - Сделать меняющийся блок, чтобы возможно было добавлять слайда с информацией.(на подобие sublimart.ru/) - Добавить блок с новостями, лучше чтобы ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн наклейки в фотоотдел

    $50

    Нужно разработать дизайн для наклейки на стену, в фотоотдел в торговом центре. Размеры и фото прилагаю. Необходимая информация по группам: 1: -фото на документы -фотопечать -холст -большие фото ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исправления в интернет магазине

    $100

    Небольшие исправления в отображении товаров. - изменить вид отображения товаров - добавить строку навигации по товарам - сделать так, чтоб размеры картинок были одинаковыми, в независимостии от загруженного файла в карточке ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка интернет магазина

    Есть сайт maykers.ru В интернет магазине нужно сделать: - исправить отображение товаров как здесь: http://shop.elekon.ru/index.php?option=com_virtuemart&amp;page=shop.browse&amp;category_id=38&amp;Itemid=34 - добавить строку навигации по товарам - сделать ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт текста

    Нужно написать несколько статей. текстов на сайте, занимающемся продажей фотобумаги и чернил для принтеров. Предоставлю сайты. откуда брать исходную информацию. Главное - чтоб информация была полезна для индексирования в поисковиках.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Разработать дизайн наклейки в фотоотдел
Юрий ответственный и адекватный заказчик, был рад нашему сотрудничеству!
Ответственный исполнитель, можно работать!
Ответный отзыв
onedoitrightnow
Богдан 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов(-1)
$70
10 баллов
12 лет назад
Исправления в интернет магазине
Сотрудничество с Юрием было приятным. Он может общаться как в дружественной форме, когда это просто разговор, так и в деловой, когда разговоры ведутся по делу. Таких людей не много. Мои самые положительные рекомендации!
Работа выполнена качественно и недорого. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Рерайт текста
На редкость адекватный заказчик. Готов разъяснить все нюансы, практически всегда онлайн. Оплата мгновенная. Спасибо, Юрий. Всегда готова продолжить сотрудничество - обращайтесь.
Ответственный исполнитель. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв