Сайт printonweb.ru Нужно оживить сайт: 1. Главная страница - Сделать меняющийся блок, чтобы возможно было добавлять слайда с информацией.(на подобие sublimart.ru/) - Добавить блок с новостями, лучше чтобы ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
К программе AVS Video Recorder нужно сделать автозапуск захвата видео при старте виндоус с определенными параметрами формата видеопотокаВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно разработать дизайн для наклейки на стену, в фотоотдел в торговом центре. Размеры и фото прилагаю. Необходимая информация по группам: 1: -фото на документы -фотопечать -холст -большие фото ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сделать сайт "под ключ" 1. Разработать дизайн на основе скетча (прилагается) 2. Сделать верстку. Наверное лучше сделать на joomla Пример: http://www.masterfibre-alliance.ru/Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Небольшие исправления в отображении товаров. - изменить вид отображения товаров - добавить строку навигации по товарам - сделать так, чтоб размеры картинок были одинаковыми, в независимостии от загруженного файла в карточке ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт maykers.ru В интернет магазине нужно сделать: - исправить отображение товаров как здесь: http://shop.elekon.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=38&Itemid=34 - добавить строку навигации по товарам - сделать ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать несколько статей. текстов на сайте, занимающемся продажей фотобумаги и чернил для принтеров. Предоставлю сайты. откуда брать исходную информацию. Главное - чтоб информация была полезна для индексирования в поисковиках.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
сайт maykers.ru При нажатии на кнопку "Подтвердить заказ" ничего не происходит. + возможно ещё мелкие исправления (по цене договоримся)Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад