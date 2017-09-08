Доброго времени суток! Нужно написать курсовую работу по «Право Социального Обеспечения» [b]на тему «Накопительная пенсия РФ»[/b]. Сроки: 1. Введение и первая глава: написать [b]до 5 октября[/b]. 2. Остальная часть и заключение:[b] до 15 октября[/b]. Проверяться на уникальность курсовая будет через ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Нужно написать курсовую работу по Граджанскому праву на тему "Понятие и виды объектов гражданских прав в РФ". Сроки: 1. Введение и первая глава: написать до 5 октября. 2. Остальная часть и заключение: до 15 октября. Проверяться на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть интернет-магазин/сайт компании. Мы работаем уже давно и в топе по основным запросам. Мы одна из лидеров на рынке в РФ. У нас есть основной конкурент - http://www.electronpribor.ru/. В карточке товара на нашем сайте есть краткое ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад