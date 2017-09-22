prinzessinwelt

Патимат Гаджиева prinzessinweltprinzessinwelt
Лингвист-переводчик с опытом работы 8 лет, уровень английского - С2 (Носитель), французского и итальянского языков, много положительных отзывов.
Клиенты: Министерство Природы РФ, ОДЕЖДА Terra Nova (Италия), EW Real Estate (Германия) и многие другие.
Тематики c опытом работы: экономическая, юридическая, деловая переписка и другие. Примеры работ можно увидеть по личному запросу. Среди основных услуг:
- Перевод документов, веб-сайтов, технических инструкций, компьютерных программ, книг
- Написание уникальных статей для сайтов и блогов на иностранных языках
- Перевод аудио и видео (с озвучиванием и без)
- Редактирование рекламных текстов и резюме (на русском и английском)
Кроме того возможное и иное применение навыков перевода.
Буду рада сотрудничеству!