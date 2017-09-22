prinzessinwelt

Лингвист-переводчик с опытом работы 8 лет, уровень английского - С2 (Носитель), французского и итальянского языков, много положительных отзывов.

Клиенты: Министерство Природы РФ, ОДЕЖДА Terra Nova (Италия), EW Real Estate (Германия) и многие другие.

Тематики c опытом работы: экономическая, юридическая, деловая переписка и другие. Примеры работ можно увидеть по личному запросу. Среди основных услуг:

- Перевод документов, веб-сайтов, технических инструкций, компьютерных программ, книг

- Написание уникальных статей для сайтов и блогов на иностранных языках

- Перевод аудио и видео (с озвучиванием и без)

- Редактирование рекламных текстов и резюме (на русском и английском)

Кроме того возможное и иное применение навыков перевода.

Буду рада сотрудничеству!