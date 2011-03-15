Знания и умения: бизнес-планирование, разработка рекламных и маркетинговых кампаний, мультимедийных
презентаций ( Power Point), копи-райт, написание статей общесоциальной тематики,
профессионально-грамотное общение с клиентами, разработка идей, технических заданий
Технические навыки: MS Office Word, Excel, Power Point - в совершенстве;
html, Corel Draw, Fotoshop, Английский язык (Бизнес, общая лексика) - средний уровень;
скорость печати 220 зн./мин.; видео- аудио гарнитура есть.
Личные качества: высокая работоспособность, ответственность, аккуратность, креативность, творческий подход к
решению любых задач, аналитическое мышление.
Опыт работы:
2003г. - администратор выставочной галереи
2004г. - менеджер в рекламном агенстве
2006г. - менеджер по рекламе и маркетингу в производственом предприятии ( металлообрабатывающее
оборудование)
2007г. - руководитель отдела рекламы и маркетинга в туристическом рекламно-информационном агенстве.
Образование:
2001г. - среднее специальное (портная)
2002г. - курсы "Секретарь-референт" (3 мес.)
2005 г. - курсы "Менеджмент и маркетинг" (10 мес.)
2006 г. - курсы "Практическая психология" (10 мес.)
В данный момент - студентка ветеринарного отделения - ІІ курс