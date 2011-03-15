Реклама, маркетинг, психология, Английский, Power Point, КЕАТИВНОСТЬ!

Знания и умения: бизнес-планирование, разработка рекламных и маркетинговых кампаний, мультимедийных

презентаций ( Power Point), копи-райт, написание статей общесоциальной тематики,

профессионально-грамотное общение с клиентами, разработка идей, технических заданий

Технические навыки: MS Office Word, Excel, Power Point - в совершенстве;

html, Corel Draw, Fotoshop, Английский язык (Бизнес, общая лексика) - средний уровень;

скорость печати 220 зн./мин.; видео- аудио гарнитура есть.

Личные качества: высокая работоспособность, ответственность, аккуратность, креативность, творческий подход к

решению любых задач, аналитическое мышление.

Опыт работы:

2003г. - администратор выставочной галереи

2004г. - менеджер в рекламном агенстве

2006г. - менеджер по рекламе и маркетингу в производственом предприятии ( металлообрабатывающее

оборудование)

2007г. - руководитель отдела рекламы и маркетинга в туристическом рекламно-информационном агенстве.

Образование:

2001г. - среднее специальное (портная)

2002г. - курсы "Секретарь-референт" (3 мес.)

2005 г. - курсы "Менеджмент и маркетинг" (10 мес.)

2006 г. - курсы "Практическая психология" (10 мес.)

В данный момент - студентка ветеринарного отделения - ІІ курс