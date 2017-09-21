Бюро переводов "Присяжный переводчик"

Уважаемые переводчики!

Меня зовут Людмила.

Я представляю бюро переводов "Присяжный переводчик" и предлагаю Вам сотрудничество.

Мы располагаемся в Москве и специализируемся на письменных и устных переводах. На данный момент я расширяю наш переводческий штат.Для нас важно, чтобы Вы являлись ИП, были готовы его оформить или имели возможность принимать оплату через счёт ИП третьего лица.Если у Вас есть одна из этих возможностей, я готова предложить Вам сотрудничество, и прошу Вас ответить мне по указанному в подписи электронному адресу, чтобы я отправила Вам анкету на заполнение для внесения Вас в нашу переводческую базу. В случае Вашего согласия, мы будем обращаться к Вам за письменным и/или устным переводом, соблюдая Ваши ставки.

С уважением, Людмила Бюро переводов "Присяжный переводчик" Тел.: +7 (495) 211-03-47 [email protected]