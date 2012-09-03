Филолог по образованию.

Образование:

Высшее образование (ОКУ «Магистр»). МГУ, специальность "Документоведение и информационная деятельность"

Опыт работы:

Копирайтером 1 год. более 300 успешно выполненных работ на различные тематики.

Профессиональные навыки:

Работа с ПК, Интернет

Делопроизводство: письменные переводы с/на английский язык

Опыт сбора и обработки информации, написания информационных обзоров

Деловые качества:

ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, исполнительность.

Дополнительные сведения:

Английский язык - Upper intermediate

Итальянский язык - Pre-Intermedio

ПК - опытный пользователь (полный пакет программ MS Office, HTML, навигация в Internet, справочно-информационные программы).

Машинопись 180 уд/мин.

Email: [email protected]