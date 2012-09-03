Образование:
Высшее образование (ОКУ «Магистр»). МГУ, специальность "Документоведение и информационная деятельность"
Опыт работы:
Копирайтером 1 год. более 300 успешно выполненных работ на различные тематики.
Профессиональные навыки:
Работа с ПК, Интернет
Делопроизводство: письменные переводы с/на английский язык
Опыт сбора и обработки информации, написания информационных обзоров
Деловые качества:
ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, исполнительность.
Дополнительные сведения:
Английский язык - Upper intermediate
Итальянский язык - Pre-Intermedio
ПК - опытный пользователь (полный пакет программ MS Office, HTML, навигация в Internet, справочно-информационные программы).
Машинопись 180 уд/мин.
Email: [email protected]