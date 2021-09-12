privozcontent

Контент-менеджер, фоторедактор

Уважаемые господа-предприниматели, работающие в e-commerce!

Не тратьте Ваше драгоценное время на рутину и монотонную работу! Избавьте себя от ленивых менеджеров в офисе! Это время и средства направьте на развитие бизнеса!

Предлагаю Вам услуги удаленного контент-менеджера и фоторедактора для наполнения готовых интернет-магазинов либо магазина на любом из маркетплейсов РЕАЛЬНО ПРОДАЮЩИМИ карточками товаров.

При заполнении карточек, пристальное внимание уделяю оригинальному описанию товара (до 80-ти% уникального текста), опираясь на максимум ключевых слов. Русский язык - стабильно-правильный. Не забываю про подробную спецификацию товара.

Особое внимание к выбору фотографий,стараюсь разместить максимальное количество (если они есть). При необходимости, редактирую донорские: обрабатываю простые фото (изменение размеров/пропорций, наложение водяных знаков и пр.), редактирую стоковые фото в CorelPHOTO-PAINT (убираю фон, вырезаю из сборки, ставлю на белый фон и т.д.), добавляю инфографику. Качество изображений 100% будет соответствовать требованиям маркетплейсов.

Работаю через Ваш личный кабинет, но могу работать и через таблицы, без входа в ЛК. Для этого я должен знать файл интеграции и выбранный фотохостинг.

Опыт работы с разными CMS, такими, как Bitrix, Wordpress, Joomla, Opencart и многими другими. Большой опыт работы через 1С.

Объем работы за сутки - до 300 новых карточек товаров.

Оплата поэтапная. В среднем, цена от 25-35 руб. за простые карточки с наличием источника (сайта-донора), от 35-45 руб. за карточки с необходимостью дополнительного заполнения атрибутов и характеристик, от 45-60 руб. за карточки с необходимостью поиска дополнительной информации в сети и/или обработкой фото. Цены названы средние, в каждом случае цена обговаривается индивидуально.

Для теста фоторедактирования от Вас необходимо подробное название товара или его штрихкод, либо фотография-исходник. Результатом будут являться файлы изображений товара до и после редактирования. Стоимость работ будет обозначена после редактирования. Фотографии лохматых собак на лужайке я вырезать из фона не стану!

Связь, получение заданий и отчетность по электронной почте.

Удачи, успехов и всего доброго!