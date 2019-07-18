pro-context

Здравствуйте, меня зовут Пахряев Максим! Я связал свою жизнь с интернет-маркетингом более 8-ми лет назад и понял, что это моё! За это время создал команду экспертов, с которыми мы занимаемся профессиональной настройкой, ведением и аналитикой рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Ads. Имеем успешный опыт настройки и ведения кампаний в различных сферах деятельности.

Почему с нами работают десятки клиентов на постоянной основе:

- Максимальное погружение в ваш бизнес. Никакой шаблонной/конвейерной настройки. Индивидуальная работа с каждым заказом.

- Мы сертифицированные специалисты Яндекс директ и Гугл

- Предоставляем конверсионную посадочную страницу для рекламы - а это значит, что вам не придется создавать сайт, по крайней мере на первом этапе! Также отлично подойдет в случаях, если ваш сайт не достаточно информативный и современный.

- Регулярно проходим обучение

- Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы информация остаётся в строгом секрете.