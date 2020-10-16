pro-dvijenie24

Студия продвижения бизнеса в сети PROдвижение

Студия продвижения бизнеса в сети PROдвижение, юридически - ИП (для сделок свыше 1 млн рублей есть ООО), территориально располагаемся в Красноярске, на рынке более 4 лет, более 100 успешных проектов за плечами, 15 из которых на постоянном сопровождении. Оказываем как узконаправленные услуги (например, создание рекламных кампаний в Яндекс.Директе), так и полностью беремся за проект под ключ со стадии идеи (разработка маркетинговых стратегий, полная проработка связки от привлечения трафика до получения заявки (реклама, сайт, генерация автоподмен его содержимого под запрос пользователя и т.д.), закрепляем гарантийные показатели в договоре в зависимости от нашей зоны ответственности.