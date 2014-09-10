Обслуживание Debian, CentOS, 1С 8.2-3 сервер (Linux) asterisk, freepbx

Установка цифровых АТС asterisk, freepbx, выбор провайдеров под Ваши потребности, шифрование звонков и голосовое меню, запись переговоров, прием факсов.

Установка 1С 8.2-3 Предприятие на операционные системы линукс(Linux Debian, CentOS) в составе СУБД Postgres. Установка аппаратных и программных ключей защиты от 1с, резервное копирование баз данных, подключение к 1с Предприятию из ОС Windows, Linux.

Установка ПК, для раздачи интернет трафика, файловых, 1с, резервных копий, видеонаблюдения, точек WI-FI, удаленного доступа, скрипты(bash). На ОС Debian, СentOS. Установка Linux на домашние ПК, в организации.