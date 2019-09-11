Разработчик WEB сайтов и мобильных приложений
WEB РАЗРАБОТКА:
- создание продающих лендингов
- создание интернет магазинов
- создание сайтов "под ключ"
- создание web приложений
Бесплатная поддержка сайта в течении месяца, 24/7!
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
- разработка интернет магазинов
- разработка новостных порталов
- разработка других Android и IOS приложений
Быстрая разработка, возможность выпускать постоянные обновления и тех. поддержка 24/7!
Если возникли вопросы можете связаться со мной в телеграм:
@pro100coder1
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Виктор! хотел сказать ОГРОМНОЕ спасибо за такую кропотливую работу. Выполнил все четко , быстро на 10+
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все быстро и четко!