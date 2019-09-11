pro100coder1

Виктор pro100coder1

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработчик WEB сайтов и мобильных приложений

WEB РАЗРАБОТКА:

      - создание продающих лендингов

      - создание интернет магазинов

      - создание сайтов "под ключ"

      - создание web приложений

Бесплатная поддержка сайта в течении месяца, 24/7!

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

      - разработка интернет магазинов

      - разработка новостных порталов

      - разработка других Android и IOS приложений

Быстрая разработка, возможность выпускать постоянные обновления и тех. поддержка 24/7!

Если возникли вопросы можете связаться со мной в телеграм:

@pro100coder1

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Отзывы заказчиков

MaksimMol
Максим 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Разработать чат бота по юридической тематике
Виктор! хотел сказать ОГРОМНОЕ спасибо за такую кропотливую работу. Выполнил все четко , быстро на 10+
Отличный заказчик! Все быстро и четко!
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