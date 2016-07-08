pro100katya

Фотошоп любой сложности

Предлагаю свои услуги по обработке изображений. Всё делаю по возможности быстро. Индивидуальный подход.

-Обтравка объекта (вырезка объекта из фона) на прозрачный, белый фон или другой фон

-Удаление различных надписей, водяных знаков, различных объектов на фото и наоборот добавление

-Обработка детских фото

-Постобработка (Цветокоррекция, осветление, затемнение, баланс белого)

-Ретушь (разглаживание кожи, уменьшение морщин, отбеливание зубок, изменение цвета глаз, усиление загара и т.д.)

-Коррекция фигуры, причёски и др.

-Устранение дефекта красных глаз

-Реставрация старого фото (трещины, надрывы, пыль, царапины и т.д.)

-Фото в рамку и....много другое...

Стоимость работ договорная, зависит от сложности работы, начиная от 30 руб. Скидки за объём.

Оплачиваете после просмотра готовой работы.