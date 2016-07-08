pro100katya

Предлагаю свои услуги по обработке изображений. Всё делаю по возможности быстро. Индивидуальный подход.
-Обтравка объекта (вырезка объекта из фона) на прозрачный, белый фон или другой фон
-Удаление различных надписей, водяных знаков, различных объектов на фото и наоборот добавление
-Обработка детских фото
-Постобработка (Цветокоррекция, осветление, затемнение, баланс белого)
-Ретушь (разглаживание кожи, уменьшение морщин, отбеливание зубок, изменение цвета глаз, усиление загара и т.д.)
-Коррекция фигуры, причёски и др.
-Устранение дефекта красных глаз
-Реставрация старого фото (трещины, надрывы, пыль, царапины и т.д.)
-Фото в рамку и....много другое...
Стоимость работ договорная, зависит от сложности работы, начиная от 30 руб. Скидки за объём.
Оплачиваете после просмотра готовой работы.