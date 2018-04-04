Верстка макетов. HTML, CSS, JS.

Опыт работы в сфере разработки сайтов более 10 лет.

Большой опыт работы с CMS DLE. Есть опыт работы с такими CMS как Joomla, Wordpress, Opencart.

Верстка макетов под указанные CMS, установка, настройка, сопровождение.

Быстро, качественно, валидно.

Регулярный онлайн.

Способы оплаты: наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги.

Портфолио на этом сайте пустое, т.к. основную часть времени работал на "постоянке" в одной студии и все работы указывались в портфолио всей студии.