Верстка макетов. HTML, CSS, JS.
Опыт работы в сфере разработки сайтов более 10 лет.
Большой опыт работы с CMS DLE. Есть опыт работы с такими CMS как Joomla, Wordpress, Opencart.
Верстка макетов под указанные CMS, установка, настройка, сопровождение.
Быстро, качественно, валидно.
Регулярный онлайн.
Способы оплаты: наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги.
Портфолио на этом сайте пустое, т.к. основную часть времени работал на "постоянке" в одной студии и все работы указывались в портфолио всей студии.
Портфолио
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- Сайт провайдера спутникового интернета148 просмотров
- Книжная полка133 просмотра
- Сайт геологоразведочной компании126 просмотров
- Сайт для Научного центра акушерства102 просмотра
- Сайт холдинга «Eurasian Foods Corporation»101 просмотр
- Сайт компании IL-MED Ltd.135 просмотров