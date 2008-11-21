Исполню в кратчайшие сроки работы по созданию сайта, дизайна, сайта "под ключ".
А также любой сложности фотомонтаж, обработка фотографий, ретуширование, восстановление старых фотографий.
Также имеется большой опыт установки, настройки различных CMC;
системное администрирование (стаж 7 лет), разработка прикладного ПО, базы данных;
дизайн сайтов (CSS, Ajax, графика);
обработка фотографий (знание PhotoShop на уровне профессионала);
создание видеороликов (реклама, клипы)
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