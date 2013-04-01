графика, вектор, фото, иллюстрация
Всем привет.
Схема работы со мной:
1. Вы даете мне задание
2. Я выполняю работу
3. Вношу коррективы (если они будут нужны)
4. Вы оплачиваете работу
5. Я отдаю исходники
Гарантии безопасного сотрудничества со мной:
1. Каждый день я есть в онлайне
2. Я работаю БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
3. В любой момент готов работать через систему безопасных сделок
4. Работу сдаю после всех правок (если они будут нужны)
Контакты со мной:
1. Общение на сайте (ЛС)
2. E-mail:[email protected]
3. Skype: pro-arts
Спасибо
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