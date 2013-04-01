графика, вектор, фото, иллюстрация

Всем привет.

Схема работы со мной:

1. Вы даете мне задание

2. Я выполняю работу

3. Вношу коррективы (если они будут нужны)

4. Вы оплачиваете работу

5. Я отдаю исходники

Гарантии безопасного сотрудничества со мной:

1. Каждый день я есть в онлайне

2. Я работаю БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

3. В любой момент готов работать через систему безопасных сделок

4. Работу сдаю после всех правок (если они будут нужны)

Контакты со мной:

1. Общение на сайте (ЛС)

2. E-mail:[email protected]

3. Skype: pro-arts

Спасибо