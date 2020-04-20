Производство видеоконтента для бизнеса. Ролики для YouTube, VK, Instagram.

Привет! Меня зовут Петр Беляев

Я занимаюсь созданием видео 5 лет.

Произвожу видеоролики для Бизнеса, YouTube, VK, Instagram, E-mail рассылки и размещения на сайте.

Работал с «Picom», «Росгосстрах», «Спортмастер», РЦ «Апрель», муз. группой «MIRO», «White», «Best Way», «Зеленый носорог», «Lancman School», «Life is Good» и другими.

Оценить мои навыки и мой опыт Вы можете посмотрев SHOWREEL моих работ,а также более подробно ознакомиться с моим портфолио .