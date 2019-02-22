pro_boy-nik_vin1

Николай pro_boy-nik_vin1pro_boy-nik_vin1
24 годаРоссия/Кострома
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Привет, я - Виноградов Николай. Занимаюсь монтажом видео и обработкой фото.
Я занимаюсь обработкой фотографий в программе Photoshop, могу выполнить работу по типу: изменить цветокоррекцию, изменить место сюжета на фотографии, или оформить какой-либо логотип. Помимо обработок фото, могу монтировать видеоролики: обрезка, склейка, наложение эффектов и т.д. Разбираюсь в сфере битмейкинга в программе FL STUDIO.
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