pro_boy-nik_vin1

Привет, я - Виноградов Николай. Занимаюсь монтажом видео и обработкой фото.

Я занимаюсь обработкой фотографий в программе Photoshop, могу выполнить работу по типу: изменить цветокоррекцию, изменить место сюжета на фотографии, или оформить какой-либо логотип. Помимо обработок фото, могу монтировать видеоролики: обрезка, склейка, наложение эффектов и т.д. Разбираюсь в сфере битмейкинга в программе FL STUDIO.