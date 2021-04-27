pro_marketing

Профессиональный маркетолог

7 лет опыта в маркетинговой компании на должности Директора по маркетингу , видение проектной работы.В портфолио более 200 успешных кейсов.

Брендинг от нейминга до упаковки бренда, разработка фирменных стилей и бренд буков.Создание прототипов лендингов, информационных сайтов и сложных систем таких как ПО и CRM.

Мои личностные качества: нацеленность на результат , высокая ответственность, развиты лидерские качества и навык мотивации людей.

Увлекаюсь спортом, правильным питанием и женской психологией.