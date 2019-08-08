Сайты под ключ, контекстная реклама, SMM

Работаю в сфере создания сайтов 3 года. Команда специалистов в сфере продвижения в интернете.Имею диплом маркетолога.- Разработка сайтов любой сложности - Верстка и программирование - Доработка сайтов А так же: 1.Контекстная реклама 2.SEO продвижение, 3. Внедрение CRM систем 4. Комплексная аналитика 5. SMM продвижение. 6. Уникальный дизайн Что создаем? - Корпоративные сайты, - Продающие сайты, - Интернет магазины, - Промо-сайты, - Порталы, - Лендинги - Сайт-визитка Где создаем? 1C-Битрикс, Tilda и Wix (для простых сайтов) Сайты на удобных CMS: OpenСard, WordPress, а так же самописный сайт и HTML Я не берусь за все и сразу, у меня есть команда специалистов, поэтому качество и сроки будут соответствовать вашим ожиданиям. Работаем по договору. Сроки и стоимость обсуждаемы.