Ответственный исполнитель
О себе:
- Английский уровня advanced.
- Опыт работы в маркетинге и с международными компаниями - 4 года
- Опыт копирайтера - 1 год.
- Пунктуален, стараюсь делать работу высокого качества, адекватно воспринимаю критику
- Перевод с английского на русский и наоборот.
- Написание контента на сайт (желательно популярной, не узкоспециализированной тематики)
- Проведение маркетинговых исследований в Интернете.
- Ввод данных и наполнение сайтов контентом.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Портфолио переводчика русский/английский288 просмотров