proambitious

Константин proambitious

 
30 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Ответственный исполнитель

О себе:

  • Английский уровня advanced.
  • Опыт работы в маркетинге и с международными компаниями - 4 года
  • Опыт копирайтера - 1 год.
  • Пунктуален, стараюсь делать работу высокого качества, адекватно воспринимаю критику
Я готов взяться за следующие виды работ:

  • Перевод с английского на русский и наоборот.
  • Написание контента на сайт (желательно популярной, не узкоспециализированной тематики)
  • Проведение маркетинговых исследований в Интернете.
  • Ввод данных и наполнение сайтов контентом.
Портфолио