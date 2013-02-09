Необходимо сделать дизайн для сайта. тематика криптовалютная. на автоматические ответы не реагирую, работаем по безопасной сделки. срочно.
- Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна помощь в настройке Wp темы AccessPress ParallaxСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо отредактировать материалы на сайте под движком Joomla3. сейчас материалы просто добавлены на сайт, нужно: – выставить правильные даты создания/публикации, – перенести изображения со сторонних сайтов на сайт – ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
нужно написать шаблон для постинга в ВКВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать заготовки постов для инстаграма по истории города (Таганрог). Материалы брать в открытых источниках в интернете. посты 600-700символов + найти иллюстрацию к посту. нужно искать или писать небольшие очерки по истории Таганрога. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
нужны два голоса - строгий взрослый мужской и женский а-ля Зоя Космодемьянская. политика. 40 секунд. представление и слоган. в откликах прилагайте семплы голосов.Озвучивание8 заявокЗакрыт11 лет назад
есть база данных в формате xls размером 70мб. ни эксель ни опенофис ее открывать не хочет. нужно определить в какой программе ее можно использовать, по возможности переконвертировать...Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
необходимо подобрать аналоги определеной игры в магазинах приложений гугл и эплПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
ресурс www.pravda-vyatka.com - необходим подбор ключевых слов для ЯД и GA + ваши предложения по продвижениюКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужно создать логотип в геральдическом стиле (короны/львы/колонны/лавровые листья и т.д) название продукта – ФЛАГМАН (жилой комплекс, дом). пример в приложении. порядок работы - предлагаете концепты, выбираем лучшее, оплачиваем, дорабатываем, высылаете исходник.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт12 лет назад
нужна фотка ДЕВОЧКИ, ВЫГЛЯДЫВАЮЩЕЙ ИЗ ТРАВЫ – МОЖНО В РУССКОМ КОСТЮМЕ, ТАКАЯ ДУСЯ-ДУСЯ. фото для сельской газеты. желательно светловолосая, трава желательно НЕсорняк (но и не пшеница, в районе где выходит газета пшеницу не выращивают, ...Фотосъемка7 заявокЗакрыт12 лет назад
нужно написать небольшой очерк о выпускнике школы и его отце.Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создание эскиза нового концертного зала. к ТЗ на проектирование эскиз-макета концертного зала отдельно стоящее автономное здание, с подведенными городскими коммуникациями. максимальная вместимость (включая полный стоячий партер ...Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть группа вконтакте рабочая, нужно ее продублирова в FB, группа уже создана, нужно перенести альбомы.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужно довести до ума логотип свадебного салона. время - суткиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно создать группы в ФБ и ОДноклассниках свадебного салона. + наполнить альбомы каталогом платьев. дизайн делать НЕнадо, берем его из группы вконтакте, фотки для каталога берем там же. в дальнейшем ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужно написать статьи для разделов сайта: - о салоне - акции - распродажа - аксессуары - контакты и статьи: - как примерять платье - какие ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Группа http://vk.com/weddingkmv регион северный кавказ нужна грамотная поддержка и продвижение.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на Prestashop, каталог свадебных платьев. каталог заполнен, необходимо создать несколько страниц - "о магазине", контакты (с картой яндекс.народная), привести в порядок меню (поменять названия англ на рус.). в общем нужен человек который ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад