prodam

Антон prodam

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mirage
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
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Все прошло отлично!
Отличный работник. сделал все быстро, постоянно был на связи. рекомендую.
Ответный отзыв
Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва(-3)
$100
10 баллов
11 лет назад
Исследование
Заказчик сразу выплатил всю сумму! Выполнил работу, все устроило. Рекомендую!
Сделал все быстро и хорошо! рекомендую!
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Miss_Valeria
Валерия 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Наполнить группу в FB
Порядочный и адекватный заказчик, было приятно иметь дело)).
Было приятно поработать. все сделано быстро и качественно.
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Boniel
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Написание статей для сайта свадебного салона
Написание статей
Спасибо Антону за проект! С таким заказчиком работать легко и надежно! Профессиональный подход к работе, четкое и грамотное ТЗ, своевременная оплата, приятное общение. Всем рекомендую Антона как ответственного и порядочного заказчика. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.
Кристина, очень ответственный работник, качественно и в срок выполняет задание. Пробовали работать с разными людьми, но в итоге остановились на текстах Кристины, они всегда качественные и не нуждаются в доработках. А если нужно, Кристина сама подбирает иллюстрации к текстам. будем сотрудничать дальше.
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juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработка/переработка логотипа
Спасибо за сотрудничество)!!!своевременная оплата,приятное общение!рекомендую!
Спасибо Юлии за качественную и оперативную работу. Юля проявила инициативу и сверх оговоренного количества макетов сделала дополнительный на свое усмотрение - именно он и был принят заказчиком.
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