Написание статей с описаниями товаров для интернет-магазина spi-usni.ru
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Обработка фото товаров для сайта spi-usni.ru Убрать фон, наложить тень отдельным слоем, провести цветокоррекцию и "подчистить" фото от мелких дефектов. Предоставить все фото в форматах png, psdОбработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Написать статью про товар "Одеяло из шерсти верблюда Nadia".Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо обработать для интернет магазина фото продукции сделанные в фото-студии. http://narod.ru/disk/4344582001/Blanket Nadia.zip.html Необходимо срезать фон (не "лобзиком"), сделать цвето-коррекцию и подогнать под нужные размеры. Нужно выбрать и обраотать 1-2 фото для ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1300
Написание статей по товарам для сайта spi-usni.ru Примерное кол-во товарных позиций 36 (может быть изменено в ходе работы). Требования по статьям для каждого товара будут передаваться исполнителю по мере готовности.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Для системы управления проектами dotProject нужен модуль для подсчета кол-ва часов, потраченных пользователями за месяц по всем проектам. Выводить результаты на отдельной странице с возможностью выбора месяца и года. Информация должна группироваться следующим образом: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Написание статей с описанием продукции для интернет-магазина.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад