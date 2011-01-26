Работать с Анной понравилось. Человек ответственный и адекватный. Сразу прояснили все детали как надо делать, потом по налаженной схеме все было сделано быстро и качественно. Где были недочеты Анна исправила оперативно. Обязательно сотрудничаем дальше. Всем рекомендую.