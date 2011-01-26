prodamus

Денис prodamus

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$1300
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Безлепкиной: контент для сайта
Написание статей
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую Дениса как заказчика!
Все, что было передано в работу, было выполнено в надлежащие сроки. Все замечания исправлены. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$54
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Безлепкиной: статья для сайта
Спасибо за сотрудничество!
Все сделано в хорошем качестве и в срок
Ответный отзыв
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Анны Камсаракан (Annakms)
Написание статей
Денис - отличный заказчик! Очень приятно работать, когда человек на 100% знает, чего хочет! Оплату производит вовремя. Очень рада была сотрудничеству!
Все качественно и вовремя. Все замечания исправлены.
Ответный отзыв
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Анны Камсаракан (Annakms)
По-прежнему все четко, понятно и своевременно! Хорошо, когда есть такие заказчики, как Денис!
Работать с Анной понравилось. Человек ответственный и адекватный. Сразу прояснили все детали как надо делать, потом по налаженной схеме все было сделано быстро и качественно. Где были недочеты Анна исправила оперативно. Обязательно сотрудничаем дальше. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Обработка фото для сайта
Очень приятно работать с такими заказчиками, как Денис! Четко знает, чего хочет и умеет это толково изложить в ТЗ. Оплату произвел вовремя, продолжаем сотрудничество. Всем рекомендую.
Анна все сделала замечательно. Все комментарии были учтены и реализованы в срок. Сотрудничеством очень доволен, всем рекомендую.
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