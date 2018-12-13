prodawez3837

Собираю только свежие базы данных по Вашим описаниям

Здравствуйте!

Имею очень большой опыт работы с обработкой информации и

сбором баз данных по различным тематикам по описаниям заказчика.

Подбираю индивидуальные списки контактов по всему доступному Интернету:

по фактическим видам деятельности, по товарам, по услугам,по наличию городского или мобильного телефона,

по полу, по должностям, по видам производства, по наличию email, по любым ключевым словам из Вашего списка,

SMM направленные базы аккаунтов инстаграм и др социальные сети, и прочие источники данных.

Собираю: по городу, по области, по региону, по стране, по миру, на любом языке.

Владею любыми видами сбора данных: ручной, парсинг, поисковый сбор, обработка и фильтрация готовых баз.

Работу выполню быстро и качественно, если вы мне ее доверите.

Опыт работы с базами данных более 12 лет.

Готов начать работу с Вашего согласия и по Вашему сигналу.