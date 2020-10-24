prodbydanial

Что входит в монтаж видео?
- Подбор красивых и удачных кадров (под бит или такт музыки,если она нужна)
-Цветокоррекция.
-Рендер в любом разрешении и формате.
-Эффекты:плавная смена цвета чего вы пожелаете,пусть даже облака.
-Использую Premiere Pro/
Что входит в фото-обработку?
-Ретушь (улучшение лица и удаление дефектов на коже)
-Свечение,или же его эффект.
-Типография.
-Различные визуальные эффекты,смена цвета облаков,одежды,земли и т.д
-Обтравка (вырезать любой объект и вставить на другой фон и цветокоррекция,что-бы максимально вписать.
-Использую Adobe Photoshop и Lightroom.
Что входит в обработку голоса и вокала?
-Эквализация (частотная обработка)
-Компрессия (Динамическая обработка)
-Коррекция нот (если это вам нужно)
-Эффекты: реверберация и эхо (Ну конечно если вам это нужно).
-Использую Reaper,Adobe Audition и FL Studio.
Почему именно у меня?
Я люблю свое хобби и не считаю ее своей работой,делаю от всей души,и я достиг такого уровня что могу уже брать заказы.
Если вас работа не устроит (а я не думаю что она вас не устроит) я переделаю ее,до окончательного результата,пока вам не понравиться.
-Беру заказы онлайн.
-Примеры работ отправлю по Ватсапу