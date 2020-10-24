prodbydanial

Монтаж видео/Обработка фото/Обработка голоса и вокала

Что входит в монтаж видео?

- Подбор красивых и удачных кадров (под бит или такт музыки,если она нужна)

-Цветокоррекция.

-Рендер в любом разрешении и формате.

-Эффекты:плавная смена цвета чего вы пожелаете,пусть даже облака.

-Использую Premiere Pro/

Что входит в фото-обработку?

-Ретушь (улучшение лица и удаление дефектов на коже)

-Свечение,или же его эффект.

-Типография.

-Различные визуальные эффекты,смена цвета облаков,одежды,земли и т.д

-Обтравка (вырезать любой объект и вставить на другой фон и цветокоррекция,что-бы максимально вписать.

-Использую Adobe Photoshop и Lightroom.

Что входит в обработку голоса и вокала?

-Эквализация (частотная обработка)

-Компрессия (Динамическая обработка)

-Коррекция нот (если это вам нужно)

-Эффекты: реверберация и эхо (Ну конечно если вам это нужно).

-Использую Reaper,Adobe Audition и FL Studio.

Почему именно у меня?

Я люблю свое хобби и не считаю ее своей работой,делаю от всей души,и я достиг такого уровня что могу уже брать заказы.

Если вас работа не устроит (а я не думаю что она вас не устроит) я переделаю ее,до окончательного результата,пока вам не понравиться.

-Беру заказы онлайн.

-Примеры работ отправлю по Ватсапу