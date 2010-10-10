prodvig100

Агент ООО «Компания ВебПроекты»

Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр услуг по поисковому продвижению сайтов (поисковая оптимизация и контекстная реклама), а также ряд сопутствующих услуг (аудит юзабилити сайтов, написание текстов для сайтов)

Мы работаем на рынке с 2002 года. За это время реализовано свыше 80 проектов по продвижению сайтов. Мы работаем как с крупными заказчиками (Консультант-Плюс, администрация Краснодарского края, журналы «Салон АудиоВидел» и «Автозвук»), так и с предприятиями малого и среднего бизнеса по всей России и за ее пределами.

С 2002 года накоплен солидный опыт работы как с коммерческими, так и с государственными заказчиками. В плане продвижения у нас есть опыт работы в таких конкурентных отраслях как, строительство и недвижимость, туризм, строительные материалы, климатическое оборудование, юридические и аудиторские услуги, рекрутинг и другие.