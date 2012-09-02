Копирайтинг, рерайтинг, продвижение сайтов статьями. Контент-менеджмент.

Копирайтинг, рерайтинг, продвижение сайтов статьями. Контент-менеджмент. Опыт работы более трёх лет.

Отличная ориентация в сети Интернет (Internet Explorer, Mozilla Firefox,Google Crome);E-mail, Outlook Express, работа со всеми поисковыми системами, русский, украинский – свободно, английский – базовый уровень. Опыт и навыки работы с офисной техникой (мини – АТС, факс, принтер, сканер, ксерокс); уверенный пользователь ПК (Microsoft Office ОС Windows – Word, Excel);

Ответственность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность, знание правил делового этикета, умение четко планировать рабочий день, мгновенная обучаемость, целеустремленность, настойчивость и упорство в задуманном деле, умение найти выход из сложных ситуаций, стремление к росту, высокая работоспособность. Оперативность принятия решений согласно сложившейся ситуации. Стремление работать и учиться всему новому. Ответственность, надежность, порядочность, исполнительность.