proekt501

Оптимизатор Неплохой proekt501

 
50 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, продвижение сайтов статьями. Контент-менеджмент.

Копирайтинг, рерайтинг, продвижение сайтов статьями. Контент-менеджмент. Опыт работы более трёх лет.

Отличная ориентация в сети Интернет (Internet Explorer, Mozilla Firefox,Google Crome);E-mail, Outlook Express, работа со всеми поисковыми системами, русский, украинский – свободно, английский – базовый уровень. Опыт и навыки работы с офисной техникой (мини – АТС, факс, принтер, сканер, ксерокс); уверенный пользователь ПК (Microsoft Office ОС Windows – Word, Excel);

Ответственность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность, знание правил делового этикета, умение четко планировать рабочий день, мгновенная обучаемость, целеустремленность, настойчивость и упорство в задуманном деле, умение найти выход из сложных ситуаций, стремление к росту, высокая работоспособность. Оперативность принятия решений согласно сложившейся ситуации. Стремление работать и учиться всему новому. Ответственность, надежность, порядочность, исполнительность.

Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1412
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1627
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5859