proektantka

Пилипишина Лариса Леонидовна
20706, г.Смела Черкасской обл.,
12 сентября 1962г. Россия
063 405 90 33
Любая работа, выполнение которой возможно в свободное от основной работы время. Работа, связанная с чертежами, проекты, сметы, отчетная документация. Опыт работы в строительстве 27 лет.
1989 - по н/в Управление Одесской железной дороги, служба капитальных
вложений, инженер 1 категории
1989 Отдел капитального строительства
Шевченковского отделения Одесской ж.д. Инженер
1984-1989 СМУ «Смелапромстрой». Мастер
Образование высшее
1979-1984 Винницкий политехнический институт
Специальность: промышленное и гражданское строительство
Профессия : инженер-строитель
ПК: MS Office, AutoCAD, сметные программы
Немецкий : чтение со словарем