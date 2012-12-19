proektantka

Инженер-строитель, чертежи в AutoCAD, сметы

Пилипишина Лариса Леонидовна

20706, г.Смела Черкасской обл.,

12 сентября 1962г. Россия

063 405 90 33

[email protected]

Любая работа, выполнение которой возможно в свободное от основной работы время. Работа, связанная с чертежами, проекты, сметы, отчетная документация. Опыт работы в строительстве 27 лет.

1989 - по н/в Управление Одесской железной дороги, служба капитальных

вложений, инженер 1 категории

1989 Отдел капитального строительства

Шевченковского отделения Одесской ж.д. Инженер

1984-1989 СМУ «Смелапромстрой». Мастер

Образование высшее

1979-1984 Винницкий политехнический институт

Специальность: промышленное и гражданское строительство

Профессия : инженер-строитель

ПК: MS Office, AutoCAD, сметные программы

Немецкий : чтение со словарем