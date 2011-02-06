proektirovshiko

Павел Абраменков proektirovshiko

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

2D/3D проектирование, моделирование и визуализация в AutoCAD, Photoshop

Составление проектной и пояснительной документации

Работа с разделами проектирования: ГП, АР, ВК, ЭО, ЭС, ЭМ

Разработка ППР, ПОС и ТК

Судебно-строительная экспертиза проектов

Корректировка рабочих проектов, составление и исправление замечаний

AutoCADPhotoshop
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