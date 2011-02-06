Павел Абраменков proektirovshikoproektirovshiko
41 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
2D/3D проектирование, моделирование и визуализация в AutoCAD, Photoshop
Составление проектной и пояснительной документации
Работа с разделами проектирования: ГП, АР, ВК, ЭО, ЭС, ЭМ
Разработка ППР, ПОС и ТК
Судебно-строительная экспертиза проектов
Корректировка рабочих проектов, составление и исправление замечаний
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Изометрия109 просмотров
- AutoCAD + Photoshop модель116 просмотров