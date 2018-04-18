Бухгалтерские услуги
Опытный бухгалтер с 10-летним стажем с легкостью решит любые проблемы вашего бизнеса!
Предлагаю полный спектр бухгалтерских услуг (ИП, ООО):
-Постановка, ведение, восстановление бухгалтерского, налогового учета (ЕНВД, УСН, ОСНО);
-Сдача отчетности;
- Ведение "нулевых" организаций;
- Работа с контролирующими органами (опыт прохождения проверок);
-Кадровый и договорной учет;
-Открытие/закрытие р/сч в банке;
-3-НДФЛ;
-Разовые бухгалтерские услуги и др.
Вы можете быть уверены, что бухгалтерский учет будет вестись правильно, а отчетность сдаваться своевременно!!!
Ваша поддержка в самых смелых решениях!!!
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