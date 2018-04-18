Бухгалтерские услуги

Опытный бухгалтер с 10-летним стажем с легкостью решит любые проблемы вашего бизнеса!

Предлагаю полный спектр бухгалтерских услуг (ИП, ООО):

-Постановка, ведение, восстановление бухгалтерского, налогового учета (ЕНВД, УСН, ОСНО);

-Сдача отчетности;

- Ведение "нулевых" организаций;

- Работа с контролирующими органами (опыт прохождения проверок);

-Кадровый и договорной учет;

-Открытие/закрытие р/сч в банке;

-3-НДФЛ;

-Разовые бухгалтерские услуги и др.

Вы можете быть уверены, что бухгалтерский учет будет вестись правильно, а отчетность сдаваться своевременно!!!

Ваша поддержка в самых смелых решениях!!!