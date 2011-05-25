profess_linguist

Переводы* английский/русский*рерайт/ копирайт

Образование:

- высшее; лингвист, преподаватель английского языка

Опыт работы:

- личный помощник, переводчик

Знание языков:

1) русский (родной)

2) английский

3) немецкий

Направление переводов:

1) английский > русский: русский > английский

Услуги:

1) переводы художественных,технических текстов, деловой переписки, презентаций, таблиц

2) поддержка в скайпе (на английском и русском языке)

4) помощь в написании курсовых работ, рефератов и контрольных работ(на английском языке)

5) рерайтинг/Копирайтинг (на русском и английском языках)

6) редактирование/Корректировка (русский, английский язык)

7) составление резюме, писем, презентаций (на русском и английском языках)

Дополнительные сведения:

1) качества: граммотность, ответственность,творческий подход

2) использование новейших баз словарей

3) знание делопроизводства, сохранение форматирования и оформления документов

Безлимитный доступ в Интернет

e-mail: [email protected]

skype: natusic5716

tel.: +7-920-808-57-16