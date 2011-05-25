profess_linguist

Наталия Фомина profess_linguistprofess_linguist
Образование:
- высшее; лингвист, преподаватель английского языка
Опыт работы:
- личный помощник, переводчик
Знание языков:
1) русский (родной)
2) английский
3) немецкий
Направление переводов:
1) английский > русский: русский > английский
Услуги:
1) переводы художественных,технических текстов, деловой переписки, презентаций, таблиц
2) поддержка в скайпе (на английском и русском языке)
4) помощь в написании курсовых работ, рефератов и контрольных работ(на английском языке)
5) рерайтинг/Копирайтинг (на русском и английском языках)
6) редактирование/Корректировка (русский, английский язык)
7) составление резюме, писем, презентаций (на русском и английском языках)
Дополнительные сведения:
1) качества: граммотность, ответственность,творческий подход
2) использование новейших баз словарей
3) знание делопроизводства, сохранение форматирования и оформления документов
Безлимитный доступ в Интернет
e-mail: [email protected]
skype: natusic5716
tel.: +7-920-808-57-16