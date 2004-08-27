Исполнитель

Здравствуйте, меня зовут Ян, я из города коркино, и мне 19. Работаю на этом сайте для подработки, работать могу по дешёвым ценам, а по времени с 9:00-22:00 по МСК. По всем заявкам готов ответить, по большей части занимаюсь транскрибацией или отзывами на разных площадках, таких как Wildberries, Ozon, Yandex, Google, TikTok и прочие социальные сети и маркетплейсы. Всем готов ответить, жду ваших сообщений и заявок!