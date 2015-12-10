proff-design

Анастасия proff-design

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Люблю свою работу :)

В искусстве уже более 10-ти лет. В каждую работу вкладываю частичку себя и стараюсь сделать ее так, чтобы вы советовали меня своим друзьям и знакомым :). Вообщем обращайтесь)