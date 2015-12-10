Люблю свою работу :)
В искусстве уже более 10-ти лет. В каждую работу вкладываю частичку себя и стараюсь сделать ее так, чтобы вы советовали меня своим друзьям и знакомым :). Вообщем обращайтесь)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Иконки для сайта499 просмотров
- Иллюстрации для детского сайта. Волшебная страна483 просмотра
- Верстка детского справочника762 просмотра
- Визитки867 просмотров
- Логотип для детского клуба767 просмотров
- Фотообои по мотивам А. Гауди642 просмотра
- Иконки для детского сайта1244 просмотра
- Www.a-nikitenko.ru449 просмотров