Сайт "под ключ"

Здравствуйте!

Мы небольшая команда.

Разрабатываем сайты-визитки и небольшие сайты на - WordPress.

Можем использовать статичный - HTML - шаблон, с различными - AJAX - эффектами.

Огромная коллекция высококачественных шаблонов, фотогалерей, шаблонов портфолио и др.

Используем шаблоны для удешевления стоимости сайта.

( В шаблоне мы можем изменить все фото на Ваше ).

Для статичных - HTML - шаблонов подбираем и настраиваем различные скрипты

( Отправка почты , оформление заказа и др. )