Сайт "под ключ"
Здравствуйте!
Мы небольшая команда.
Разрабатываем сайты-визитки и небольшие сайты на - WordPress.
Можем использовать статичный - HTML - шаблон, с различными - AJAX - эффектами.
Огромная коллекция высококачественных шаблонов, фотогалерей, шаблонов портфолио и др.
Используем шаблоны для удешевления стоимости сайта.
( В шаблоне мы можем изменить все фото на Ваше ).
Для статичных - HTML - шаблонов подбираем и настраиваем различные скрипты
( Отправка почты , оформление заказа и др. )
Действие аккаунта приостановлено!