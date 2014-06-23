proffesor1994

Доброго времени суток, уважаемый Заказчик, или Конкурент. Рада Вас приветст

Предлагаемые услуги:

1. Учебные, научные, исследовательские работы любого уровня от задач, контрольных и рефератов (а также курсовых работ и проектов, лабораторных дипломных, бакалаврских и магистерских работ) до диссертация и НИР. Доступны практически все научные дисциплины (за исключением, автомобилестроения и чертежей):

1.1 ИС, АИС, программирование, информатика, информационные технологии, информационные технологии в экономике

1.2 экономика и финансы, экономическая теория, экономика и финансы, анализ деятельности предприятия, финансовый анализ (все отрасли), деньги, кредиты, банки (ДКБ), краткосрочная и долгосрочная финансовая политика

1.3 налоги и налогооблажение, налоговое планирование, налоговое право, аудит налогооблажения, налоговые системы, налоговое консультирование, налоговый учет

1.4 маркетинг, реклама и PR, менеджмент, основы менеджмента, маркетинговые исследования, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, управление качеством, товароведение, таможенное дело

1.5 математика, математический анализ, математическое моделирование, дискретная математика, теория вероятности, статитстика

1.6 юриспруденция, законодательство и право, налоговое право, финансовое право, криминология, криминалистика, уголовное право, уголовный процесс, теория государства и права, судебно-бухгалтерская экспертиза, арбитражная практика

1.7 психология, педагогика, дошкольная психология и педагогика, общие основы психологии и педагогики, юридическая психология и педагогика, социальная психология и педагогика и социальная работа, психология управления, дифференциальная психология, семейная психология и педагогика, девиантная психология коррекционная психология и педагогика, методика преподавания

1.8 философия, социология, история, политология, география, история древнего мира, история Руси (России), история Украины, история и философия науки, 1.9 геополитика, логика, краеведение, социология, культурология, логистика, философия, русский язык и литература, украинский язык и литературы, анализ, произведения, журналистика, языкознание, лингвистика, зарубежная и Российская литература

1.9 туризм и все что с ним связано

1.10 химия и физика, биохимия, биотехнология, коллоидная химия

1.11 иностранные языки: Английский, Немецкий

Есть своя база литературы, авторских оригинальных конспектов, рефератов, курсовых за все курсы обучения. Одни и те же работы не используются для разных проектов и реализуются индивидуально под каждый проект.

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2. Научные статьи для публикации в журналах ВАК. Также доступна возможность срочной публикации статьи.

3. Любые статьи (рерайтинг, копирайтинг) для сайтов или рекламных целей. Тематика статей не ограничена.

4. Услуги по программированию: написание парсеров, установка или настройка CMS, написание или доработка скриптов.

5. Обработка баз данных в целях маркетингового исследования. Возможна ручная, автоматическая или полуавтоматическая обработка не типизированного массива данных опроса (например, в случае «открытого» опросника)

6. Предложения заказчика. Рада выслушать ваш запрос, который, возможно, не представлен в данном списке услуг, однако может быть реализован не менее успешно.

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К вопросу о оплате: Я не практикую предоплату как таковую, типичный проект ведется по следующему алгоритму:

1. Заказчик находит меня в каталоге фрилансеров и обращается с запросом в личку или посредством электронной почты.

2. После ознакомления с заданием и его деталями, формируется цена проекта и сроки его реализации. Также на данном этапе формируются промежуточные этапы сдачи проекта, если это необходимо

3. После согласования цены и сроков с Заказчиком, на бирже Weblancer.net публикуется проект

4. В случае подачи заявки на изначально существующий проект, пункты 1–3 пропускаются

5. После принятия заявки в проекте начинается процесс выполнения работы

6. В случае сотрудничества с постоянными заказчиками, выполненная работа высылается на оговоренную почту и дублируется сообщение в систему приватных сообщений

7. При работе с новыми заказчиками, работа высылается в ознакомительной версии PDF с ограничением прав на редактирование/копирование/печать и низким разрешением картинок. После ознакомления заказчика с данной версией, вносится оплата и выдвигаются пожелания/замечания/рекомендации по внесению правок.

8. При получении оплаты, реализованная работа с внесенными правками, в случае их наличия, высылается в привычном формате doc

9. При необходимости внесения дальнейших корректив (например, после проверки преподавателем), они реализуются в полной мере до успешной сдачи.

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К вопросу о графике работы:

Фриланс — основное место работы, не совмещаемое с офисной службой. Возможна реализация проектов в ночное время и в выходные. Возможно срочное выполнение любых исследовательских работ в круглосуточном режиме.

Все работы, в общем случае, высылаются до истечения назначенного срока сдачи проекта, не практикуется «пропадание» или «игнор» заказчика. Приветствуется постоянная и регулярная связь с заказчиком и его участие в проекте.