Мобильный разработчик (iOS)
Опыт разработки iOS-приложений более 1.5 года.
В сферу моих компетенций входят:
- нативные приложения (Swift, Objective-C) с нуля
- поддержка существующих приложений, рефакторинг кода и проведение архитектурных измерений
- внедрение в приложение прикладных библиотек, как карты, календарь, синхронизация iCloud, работа с фото / видео и прочее
- подключение API вашего сервера и настройка базы данных (Firebase, Realm, Core Data)
- разбиение ресурсоемких задач на потоки
- настройка аналитики для сбора релевантной информации о ваших пользователях
Часть из моих проектов доступны на GitHub: https://github.com/MrFoggz
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- StuDo — поиск людей121 просмотр
- Расписание пар98 просмотров
- ЕГЭ Обществознание117 просмотров