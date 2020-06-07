Мобильный разработчик (iOS)

Опыт разработки iOS-приложений более 1.5 года.

В сферу моих компетенций входят:

- нативные приложения (Swift, Objective-C) с нуля

- поддержка существующих приложений, рефакторинг кода и проведение архитектурных измерений

- внедрение в приложение прикладных библиотек, как карты, календарь, синхронизация iCloud, работа с фото / видео и прочее

- подключение API вашего сервера и настройка базы данных (Firebase, Realm, Core Data)

- разбиение ресурсоемких задач на потоки

- настройка аналитики для сбора релевантной информации о ваших пользователях

Часть из моих проектов доступны на GitHub: https://github.com/MrFoggz