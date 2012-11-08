Выполняю работы по программированию под следующие платформы:
- Android 2.3 и выше, язык программирования Java, тестирование на нескольких устройствах с Android 2.3, Android 4.1
- BlackBerry 10 и BlackBerry Playbook 2.1, язык программирования С++ (Native), но возможны варианты Java, Html5, тестирование на Playbook и BlackBerry 10 DevAlpha
- Tizen 2.2, язык программирования HTML5, тестирование пока что только в эмуляторе
- Marmalade (iOS. Android, Bada, BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook, WindowsPhone 8). Разработка кросс-платформенных приложений, язык С++, тестирование на всем парке устройств. Преимущества - разработка ведется один раз и доступна для всех популярных платформ.
В зависимости от сложности проекта, дизайнерскую часть так же могу проработать, но отдаю преимущество проектам которые имеют ТЗ и готовую дизайнерскую часть.
Заказчику передается сборка для публикации+исходные коды+все права на приложение.
Поддержка приложения, исправления и багфиксы бесплатно в течении 3-х месяцев с дня публикации.
Некоторые из проектов над которыми я работал :
Порт игры "Петрикс" с iOS на Bada
http://apps.samsung.com/venus/topApps/topAppsDetail.as?COUNTRY_CODE=GBR&COUNTRY_CODE=GLB&productId=G00004447583&listYN=Y&_isAppsDep=Y
Оригинальная разработка пазла для BlackBerry PlayBook
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/22462306/
Игра для детей "Русская 10" для iOS, Android, Bada, BlackBerry
https://itunes.apple.com/us/app/russian-10/id638071367?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.russian10#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwicnUucnVzc2lhbjEwIl0.
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/27283231/
Обучающая игра "Большая стирка"
https://itunes.apple.com/us/app/great-washing/id669056448?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.stepbystep2012.thegreatwashing