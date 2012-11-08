Программирование под Android, Bada, BlackBerry, Tizen

Выполняю работы по программированию под следующие платформы:

- Android 2.3 и выше, язык программирования Java, тестирование на нескольких устройствах с Android 2.3, Android 4.1

- BlackBerry 10 и BlackBerry Playbook 2.1, язык программирования С++ (Native), но возможны варианты Java, Html5, тестирование на Playbook и BlackBerry 10 DevAlpha

- Tizen 2.2, язык программирования HTML5, тестирование пока что только в эмуляторе

- Marmalade (iOS. Android, Bada, BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook, WindowsPhone 8). Разработка кросс-платформенных приложений, язык С++, тестирование на всем парке устройств. Преимущества - разработка ведется один раз и доступна для всех популярных платформ.

В зависимости от сложности проекта, дизайнерскую часть так же могу проработать, но отдаю преимущество проектам которые имеют ТЗ и готовую дизайнерскую часть.

Заказчику передается сборка для публикации+исходные коды+все права на приложение.

Поддержка приложения, исправления и багфиксы бесплатно в течении 3-х месяцев с дня публикации.

Некоторые из проектов над которыми я работал :

Порт игры "Петрикс" с iOS на Bada

http://apps.samsung.com/venus/topApps/topAppsDetail.as?COUNTRY_CODE=GBR&COUNTRY_CODE=GLB&productId=G00004447583&listYN=Y&_isAppsDep=Y

Оригинальная разработка пазла для BlackBerry PlayBook

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/22462306/

Игра для детей "Русская 10" для iOS, Android, Bada, BlackBerry

https://itunes.apple.com/us/app/russian-10/id638071367?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.russian10#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwicnUucnVzc2lhbjEwIl0.

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/27283231/

Обучающая игра "Большая стирка"

https://itunes.apple.com/us/app/great-washing/id669056448?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.stepbystep2012.thegreatwashing

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/29283893/