profitinvesting

Здравствуйте. Нужно сделать несложный флеш баннер для сайта http://elitaktiv62.ru/. Размер 624 х 80. Баннер должен быть на осеннею тематику. Он будет вместо того, что сейчас стоит. При оставлении заявки указывайте примерную цену за работу.
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