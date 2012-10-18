profitinvesting

Дмитрий profitinvesting

 
42 годаУкраина/Черновцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Сделать простой флеш баннер

    Здравствуйте. Нужно сделать несложный флеш баннер для сайта http://elitaktiv62.ru/. Размер 624 х 80. Баннер должен быть на осеннею тематику. Он будет вместо того, что сейчас стоит. При оставлении заявки указывайте примерную цену за работу.

    Баннер для сайта
    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    Для сайта каталога гостиниц нужен качественный логотип в 3D. Задание и то как он должен выглядеть примерно в прикрепленном файле. При оставлении заявки указывайте цену и условия, обязательно перед этим ознакомившись с заданием!! P.S. Сам ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить код wordpress

    Здравствуйте. Суть работы. В новом wordpress есть возможность создавать несколько меню через админку и ставить то которое надо, но для всего сайта. Мне нужно чтобы для каждой страницы выбиралось отдельное меню. Читал что это можно ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Немного пределать код web asyst

    Нужно немного переделать код web asyst. Для знающих работа на 10 минут. Что нужно сделать есть вот такой код print "\n".''; $interface_info = $this-&gt;__getCptInterfaceInfo($cpt_id); $return = ModulesFabric::callInterface($interface_info, $params); print ''."\n"; Данный код выводит обертку div для всех дивов где есть class (можно ...

    HTML
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Изменить немного шапку сайта

    Добрый день уважаемые фрилансеры. В общем есть вот такой сайт http://elitaktiv62.ru/. нужно немного подправить в нем хеадер и боковое меню. Если быть точнее, то нужно добавить две картинки, как на прикрепленном файле - одну в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать 4 красивые картинки для сайта по продаже

    Сделать 4 красивые картинки для сайта по продаже пластиковых В общем есть макет фотошоп(прикрепил к заданию) в него нужно вставить красивые картинки отвечающие конкретному разделу на сайте. Сам сайт www.ot1okna.ru/. Как оно примерно должно получится можете ...

    Photoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Немного пределать код web asyst
Оплата получена после выполнения работы. Хороший заказчик - рекомендую.
Все было быстро сделано
Ответный отзыв
wyzemind
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Изменить немного шапку сайта
Все хорошо. Оплата получена. Был рад сотрудничать
Игорь компетентный и ответственный исполнитель. Все что от него требовалось он сделал в нужные сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделать 4 красивые картинки для сайта по продаже
Приятный заказчик, оплату получил в срок, по корректировки обосновывает, рекомендую.
Андрей качественно и быстро сделал работу. Советую
Ответный отзыв