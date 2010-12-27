Автоматический полив

Компания "ПрофПолив" - это широкий спектр поливочного оборудования от мировых лидеров Hunter, Toro, Rain Bird, грамотное проектирование системы автополива, индивидуальный подход для каждого клиента, профессиональный монтаж поливочного оборудования на участке, гарантийное и сервисное обслуживание оборудования системы автоматический полив.

На сегодняшний день автоматический полив является самой совершенной и эффективной системой полива из предлагаемых на российском рынке. Равномерное распределение осадков, соблюдение поливочных норм каждого растения, полное отсутствие человеческого фактора, неограниченный срок эксплуатации поливочного оборудования - это только некоторые преимущества системы автоматический полив, способствовавшие широкому применению как на общественных территориях, так и на частных приусадебных участках.

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