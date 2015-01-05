Программист С++ / С++ Builder

Разработка алгоритмов ипрограмм регистрации и отображения информации из каналов передачи данных на языке программирования С++ в среде C++Bulder‚ KDevelop, работа с

локальными базами данных на FoxPro, MS Excel, MS Access. Активное использование

графических пакетов Corel, MS, OpenOffice. Прокладка и настройка с нуля

локальных сетей Windows и Linuх. Администрирование и обслуживание сетей, локальных

компьютеров. Защита информации в локальных сетях и ПЭВМ от утечки и НСД.

Преподавание информатики. Установка Windows и Linux, периферийного

оборудования, замена комплектующих, поиск и устранение неисправностей аппартных

и программных частей ПЭВМ, настройка ПЭВМ на максимальную

надежность/производительность.