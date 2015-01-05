Программист С++ / С++ Builder
Разработка алгоритмов ипрограмм регистрации и отображения информации из каналов передачи данных на языке программирования С++ в среде C++Bulder‚ KDevelop, работа с
локальными базами данных на FoxPro, MS Excel, MS Access. Активное использование
графических пакетов Corel, MS, OpenOffice. Прокладка и настройка с нуля
локальных сетей Windows и Linuх. Администрирование и обслуживание сетей, локальных
компьютеров. Защита информации в локальных сетях и ПЭВМ от утечки и НСД.
Преподавание информатики. Установка Windows и Linux, периферийного
оборудования, замена комплектующих, поиск и устранение неисправностей аппартных
и программных частей ПЭВМ, настройка ПЭВМ на максимальную
надежность/производительность.
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