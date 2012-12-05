Возраст: 27 года
Семейное положение: Женат
Цель:
Программист Delphi 7-2010, разработчик БД (Interbase/firebird, MySQL), координатор процесса разработки ПО, постановщик, начальник отдела автоматизации, начальник ИТ отдела
Опыт работы:
- Отдел финансового менеджмента предприятия ДонНУ (разработка ПО на заказ мин образования Украины) 3,5 года
- Отдел НИЧ ДонНУ 0,5 года
- Инженер-программист 1 кат. «Фирма «Оконный Дворъ» 3 года
Должности:
- Начальник ИТ отдела
- Инженер-программист 1 кат
- Руководитель направления
- Младший научный сотрудник
Виды выполненных работ/периоды:
февраль 2003 - октябрь 2007:
- Разработка, внедрение, проведение семинаров и сопровождение подсистемы «Инвентарная картотека», которая является подсистемой единой системы фин. менеджмента бюджетных предприятий
- Разработка, внедрение, проведение семинаров и сопровождение подсистем импорта данных между неоднородными системами
- Соучастие в разработке, проведение семинаров и сопровождение подсистем «Учёта материальных ценностей» и «Управления персоналом» , которые являются подсистемами единой системы фин. менеджмента бюджетных предприятий
- Частичная разработка подсистемы «Учёт договоров за обучение» , которая является подсистемой единой системы фин. менеджмента бюджетных предприятий
июнь 2007:
- Написание научных статей.
октябрь 2006 – октябрь 2007 :
- Разработка web сайтов
- Flash дизайн
- Администрирование web сайтов
январь 2006 – декабрь 2008:
Программы тестирования и анкетирования в сфере психологии
- Разработка
- Сопровождение
октябрь 2007 – ноябрь 2009:
- Разработка, внедрение системы бухгалтерского учета, нестандартный подход к организации процесса хранения и доступа к данным (результат: колоссальная гибкость модели), проект синхронизации данных MySQL и Firebird;
- Разработка динамического конструктора построения форм ввода и печати информации;
- Курирование и разработка системы отслеживания заказов на производстве (заказов и системой оперативного учета);
- Курирование и разработка системы формирования машин на вывоз готовой продукции (совместно работает с системой отслеживания заказов и системой оперативного учета);
- Курирование, постановка и частичная разработка системы разграничения прав доступа;
- сопровождение и синхронизация старых проектов компании.
- сопровождение и доработка старых программ компании, синхронизация новых приложений с ними.
- организация многопоточной функциональности приложений.
Октябрь 2007 – февраль 2008:
- Исполнение обязанностей системного администратора: организация закупок офисной техники, прокладка локальных сетей, и т.п.
Июнь 2008 – сентябрь 2008:
- Руководитель группы разработчиков систем разграничение прав доступа, отслеживание движения заказов в производстве, формирование машин, синхронизация данных двух неоднородных систем.
Октябрь 2008 – апрель 2009:
- Удалённое администрирование сайта, доработка, сопровождение, дизайн. ASP.NET (заказчик, колледж США).
Март 2009 – ноябрь 2009:
- Сопровождение и доработка на этапе внедрения систем:
- бух. учета;
- производственного планирования;
- управление персоналом;
- договора и заказы.
Ноябрь 2009 – настоящее время:
- Руководство ИТ отдела;
- Курирование следующих направлений:
сбор, анализ, обработка данных статистики;
подготовка и обмен данными между однородными гетерогенными системами;
работа с конечными пользователями;
поиск, подбор, постановка, контроль сторонних разработчиков.
- Разработка алгоритмов анализа и обработки статистических данных;
- Подготовка данных к верстке и верстка печатных макетов;
Образование:
сентябрь 2002- июнь 2007
Донецкий Национальный Университет
(Диплом специалиста)
- Математический факультет, специальность «прикладная математика».
профессиональные навыки и знания:
- Программирование в среде Delphi 7 - Delphi 2010, разработка баз данных на основе сервера firebird 1.5, 2.1 и их аналогов. Профессиональное знание библиотек: Rx, ADO, FIBPlus, DevExpress. WinAPI. Знание HTML, PHP, MySQL, InDesign, Дизайн web сайтов, flash дизайн, работа с сетями и их настройка. Знание PhotoShop
- Опыт работы в большой команде программистов (до 30 человек), участие в командных разработках подсистем (от 3 человек).
- Постановщик задач.
- Разработка сайтов и их дизайн.
- Опыт работы с удалёнными заказчиками.
знание языков:
- Английский (технический).