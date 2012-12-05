Программист Delphi

Возраст: 27 года

Семейное положение: Женат

Цель:

Программист Delphi 7-2010, разработчик БД (Interbase/firebird, MySQL), координатор процесса разработки ПО, постановщик, начальник отдела автоматизации, начальник ИТ отдела

Опыт работы:

- Отдел финансового менеджмента предприятия ДонНУ (разработка ПО на заказ мин образования Украины) 3,5 года

- Отдел НИЧ ДонНУ 0,5 года

- Инженер-программист 1 кат. «Фирма «Оконный Дворъ» 3 года

Должности:

- Начальник ИТ отдела

- Инженер-программист 1 кат

- Руководитель направления

- Младший научный сотрудник

Виды выполненных работ/периоды:

февраль 2003 - октябрь 2007:

- Разработка, внедрение, проведение семинаров и сопровождение подсистемы «Инвентарная картотека», которая является подсистемой единой системы фин. менеджмента бюджетных предприятий

- Разработка, внедрение, проведение семинаров и сопровождение подсистем импорта данных между неоднородными системами

- Соучастие в разработке, проведение семинаров и сопровождение подсистем «Учёта материальных ценностей» и «Управления персоналом» , которые являются подсистемами единой системы фин. менеджмента бюджетных предприятий

- Частичная разработка подсистемы «Учёт договоров за обучение» , которая является подсистемой единой системы фин. менеджмента бюджетных предприятий

июнь 2007:

- Написание научных статей.

октябрь 2006 – октябрь 2007 :

- Разработка web сайтов

- Flash дизайн

- Администрирование web сайтов

январь 2006 – декабрь 2008:

Программы тестирования и анкетирования в сфере психологии

- Разработка

- Сопровождение

октябрь 2007 – ноябрь 2009:

- Разработка, внедрение системы бухгалтерского учета, нестандартный подход к организации процесса хранения и доступа к данным (результат: колоссальная гибкость модели), проект синхронизации данных MySQL и Firebird;

- Разработка динамического конструктора построения форм ввода и печати информации;

- Курирование и разработка системы отслеживания заказов на производстве (заказов и системой оперативного учета);

- Курирование и разработка системы формирования машин на вывоз готовой продукции (совместно работает с системой отслеживания заказов и системой оперативного учета);

- Курирование, постановка и частичная разработка системы разграничения прав доступа;

- сопровождение и синхронизация старых проектов компании.

- сопровождение и доработка старых программ компании, синхронизация новых приложений с ними.

- организация многопоточной функциональности приложений.

Октябрь 2007 – февраль 2008:

- Исполнение обязанностей системного администратора: организация закупок офисной техники, прокладка локальных сетей, и т.п.

Июнь 2008 – сентябрь 2008:

- Руководитель группы разработчиков систем разграничение прав доступа, отслеживание движения заказов в производстве, формирование машин, синхронизация данных двух неоднородных систем.

Октябрь 2008 – апрель 2009:

- Удалённое администрирование сайта, доработка, сопровождение, дизайн. ASP.NET (заказчик, колледж США).

Март 2009 – ноябрь 2009:

- Сопровождение и доработка на этапе внедрения систем:

- бух. учета;

- производственного планирования;

- управление персоналом;

- договора и заказы.

Ноябрь 2009 – настоящее время:

- Руководство ИТ отдела;

- Курирование следующих направлений:

сбор, анализ, обработка данных статистики;

подготовка и обмен данными между однородными гетерогенными системами;

работа с конечными пользователями;

поиск, подбор, постановка, контроль сторонних разработчиков.

- Разработка алгоритмов анализа и обработки статистических данных;

- Подготовка данных к верстке и верстка печатных макетов;

Образование:

сентябрь 2002- июнь 2007

Донецкий Национальный Университет

(Диплом специалиста)

- Математический факультет, специальность «прикладная математика».

профессиональные навыки и знания:

- Программирование в среде Delphi 7 - Delphi 2010, разработка баз данных на основе сервера firebird 1.5, 2.1 и их аналогов. Профессиональное знание библиотек: Rx, ADO, FIBPlus, DevExpress. WinAPI. Знание HTML, PHP, MySQL, InDesign, Дизайн web сайтов, flash дизайн, работа с сетями и их настройка. Знание PhotoShop

- Опыт работы в большой команде программистов (до 30 человек), участие в командных разработках подсистем (от 3 человек).

- Постановщик задач.

- Разработка сайтов и их дизайн.

- Опыт работы с удалёнными заказчиками.

знание языков:

- Английский (технический).