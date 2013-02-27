Профессиональные услуги в сфере 1С. Гарантия качества.

Успешный опыт удаленно работы – 4 года.

Опыт работы с платформой 1С Предприятие 7.7/8.0/8.1/8.2 – 9 лет.

Функциональные обязанности / Опыт:

1.) Разработка и внедрение конфигураций (с нуля), справочников, документов, отчетов, обработок и печатных форм.

2.) Установка, настройка, обновление и сопровождение типовых конфигураций.

3.) Поиск и исправление ошибок, доработка типовых конфигураций.

4.) Обслуживание сервера 1С.

5.) Диагностика, восстановление, архивация базы данных.

6.) Разработка управляемых форм для работы в тонком клиенте и web клиенте.

7.) Организация обмена данными между различными конфигурациями, создание и настройка планов обмена. Настройка распределенных информационных баз.

8.) Работа с механизмом ограничения прав доступа на уровне записей - RLS.

9.) Конвертация данных, выгрузка и загрузка данных. (Excel, csv, xml и другие форматы).

10.) Настройка отправки сообщений электронной почты и смс сообщений из 1С.

Основные проекты / собственные разработки:

1.) Разработка и внедрение конфигурации «Портовые сборы». Используется для расчета портовых сборов, агентского вознаграждения, и прочих услуг.

Основные возможности конфигурации:

- Формирование и расчет дисбурсментских счетов.

- Выставление на основании дисбурсментских счетов актов оказанных услуг и счетов-фактур.

- Ведение базы судов, агентов, флагов, портов захода, грузов и других справочных данных.

- Формирование отчетности по валовой вместимости судов, сумме портовых сборов за период, грузообороту по причалам и другой отчетности.

2.) Разработка и внедрение механизма раздельного учета НДС по 4 группам на базе типовой конфигурации 1С Предприятие. Первый тип – принимаемые для учета сразу, Второй тип – не принимаемые для учета, Третий тип – делится по проценту на 2 части, принимаемые и не принимаемые к учету.

3.) Разработка и внедрение модуля для регистрации лоцманских заявок, ледокольных квитанций и дисбурсментских счетов.

4.) Участие в проекте внедрения 1С Предприятие в компании «Росморпорт». Переход с платформы 7.7 на 8.1, а впоследствии на платформу 8.2. Конвертация объектов конфигурации, перенос данных.

5.) Участие в проекте внедрения 1С Управление Производственным Предприятием в компании «Good Wood». Перевод объектов конфигурации для работы в режиме управляемого приложения под тонким и web-клиентом. Разработка и внедрение новых управляемых форм для документов, регистров, справочников, отчетов, обработок и др. объектов конфигурации. Настройка отправки сообщений электронной почты и смс сообщений из 1С.

6.) Участие в проекте внедрения конфигурации 1С Управление Торговлей в компании «Сантехмонтаж». Разработка новых документов, справочников, отчетов и обработок. Доработка типовых объектов конфигурации.

7.) Разработка и внедрение механизма выгрузки проводок из конфигурации 1С ЗУП в программу MS Axapta через шаблоны в формате Excel.

8.) Разработка и внедрение модуля для отправки смс из 1С через сторонний веб-сервер.

9.) Участие в разработке и внедрении конфигурации для веб-студии. Основные возможности конфигурации: анализ позиций сайтов в поисковых системах, анализ продвижения сайтов, учет расходов на продвижение сайтов, получение данных с бирж работы с сайтами liex.ru и sape.ru, анализ поисковых логов и др.