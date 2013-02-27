Успешный опыт удаленно работы – 4 года.
Опыт работы с платформой 1С Предприятие 7.7/8.0/8.1/8.2 – 9 лет.
Функциональные обязанности / Опыт:
1.) Разработка и внедрение конфигураций (с нуля), справочников, документов, отчетов, обработок и печатных форм.
2.) Установка, настройка, обновление и сопровождение типовых конфигураций.
3.) Поиск и исправление ошибок, доработка типовых конфигураций.
4.) Обслуживание сервера 1С.
5.) Диагностика, восстановление, архивация базы данных.
6.) Разработка управляемых форм для работы в тонком клиенте и web клиенте.
7.) Организация обмена данными между различными конфигурациями, создание и настройка планов обмена. Настройка распределенных информационных баз.
8.) Работа с механизмом ограничения прав доступа на уровне записей - RLS.
9.) Конвертация данных, выгрузка и загрузка данных. (Excel, csv, xml и другие форматы).
10.) Настройка отправки сообщений электронной почты и смс сообщений из 1С.
Основные проекты / собственные разработки:
1.) Разработка и внедрение конфигурации «Портовые сборы». Используется для расчета портовых сборов, агентского вознаграждения, и прочих услуг.
Основные возможности конфигурации:
- Формирование и расчет дисбурсментских счетов.
- Выставление на основании дисбурсментских счетов актов оказанных услуг и счетов-фактур.
- Ведение базы судов, агентов, флагов, портов захода, грузов и других справочных данных.
- Формирование отчетности по валовой вместимости судов, сумме портовых сборов за период, грузообороту по причалам и другой отчетности.
2.) Разработка и внедрение механизма раздельного учета НДС по 4 группам на базе типовой конфигурации 1С Предприятие. Первый тип – принимаемые для учета сразу, Второй тип – не принимаемые для учета, Третий тип – делится по проценту на 2 части, принимаемые и не принимаемые к учету.
3.) Разработка и внедрение модуля для регистрации лоцманских заявок, ледокольных квитанций и дисбурсментских счетов.
4.) Участие в проекте внедрения 1С Предприятие в компании «Росморпорт». Переход с платформы 7.7 на 8.1, а впоследствии на платформу 8.2. Конвертация объектов конфигурации, перенос данных.
5.) Участие в проекте внедрения 1С Управление Производственным Предприятием в компании «Good Wood». Перевод объектов конфигурации для работы в режиме управляемого приложения под тонким и web-клиентом. Разработка и внедрение новых управляемых форм для документов, регистров, справочников, отчетов, обработок и др. объектов конфигурации. Настройка отправки сообщений электронной почты и смс сообщений из 1С.
6.) Участие в проекте внедрения конфигурации 1С Управление Торговлей в компании «Сантехмонтаж». Разработка новых документов, справочников, отчетов и обработок. Доработка типовых объектов конфигурации.
7.) Разработка и внедрение механизма выгрузки проводок из конфигурации 1С ЗУП в программу MS Axapta через шаблоны в формате Excel.
8.) Разработка и внедрение модуля для отправки смс из 1С через сторонний веб-сервер.
9.) Участие в разработке и внедрении конфигурации для веб-студии. Основные возможности конфигурации: анализ позиций сайтов в поисковых системах, анализ продвижения сайтов, учет расходов на продвижение сайтов, получение данных с бирж работы с сайтами liex.ru и sape.ru, анализ поисковых логов и др.