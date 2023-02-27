programme

Андрей programme

 
28 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Я занимаюсь созданием сайтов любой сложности,а также наполнением сайтов.

Мои навыки:

Языки программирования: HTML, CSS, JavaScript, PHP

Технологии программирования: HTML5, CSS3, JS, PHP

Форма собственности:

Физ. лицо.

Владение языками:

Русский — свободное владение

Английский — техническое владение

Личные качества:

Самостоятельность, целеустремленность, инициативность, стрессоустойчивость, энергичность, ответственность, умение работать в команде, внимательность,креативность

Со мной удобно работать, мне важно чтобы все остались довольны!

PHPJavascriptHTMLCSS