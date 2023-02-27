Я занимаюсь созданием сайтов любой сложности,а также наполнением сайтов.



Мои навыки:



Языки программирования: HTML, CSS, JavaScript, PHP



Технологии программирования: HTML5, CSS3, JS, PHP



Форма собственности:



Физ. лицо.



Владение языками:



Русский — свободное владение



Английский — техническое владение



Личные качества:



Самостоятельность, целеустремленность, инициативность, стрессоустойчивость, энергичность, ответственность, умение работать в команде, внимательность,креативность



Со мной удобно работать, мне важно чтобы все остались довольны!