Я занимаюсь созданием сайтов любой сложности,а также наполнением сайтов.
Мои навыки:
Языки программирования: HTML, CSS, JavaScript, PHP
Технологии программирования: HTML5, CSS3, JS, PHP
Форма собственности:
Физ. лицо.
Владение языками:
Русский — свободное владение
Английский — техническое владение
Личные качества:
Самостоятельность, целеустремленность, инициативность, стрессоустойчивость, энергичность, ответственность, умение работать в команде, внимательность,креативность
Со мной удобно работать, мне важно чтобы все остались довольны!
Я против войны в Украине!