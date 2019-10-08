programmersasha

Приветствую. Я Александр Истомин. Я веб-программист. Занимаюсь разработкой сайтов, баннеров, интернет-магазинов и ботов для социальных сетей.

Приветствую. Я Александр Истомин. Я веб-программист. Занимаюсь разработкой сайтов, баннеров, интернет-магазинов и ботов для социальных сетей и мессенджеров. В своих проектах я создаю уникальный индивидуальный дизайн и адаптивную верстку под все виды устройств. Владею: Html, Css, JavaScript, JQuery, MySql. Создаю сайты на чистом Html, с прилагающимися стилями и скриптами, а также делаю сборку в конструкторе WorldPress. Разбираюсь в системе 1С Битрикс.

Помимо веб-разработки, имею продвинутые навыки С# и PHP.

О себе: могу охарактеризовать себя, как грамотного, общительного. и опытного программиста и разработчика, ответственного исполнителя, который справляется с заказами в срок и оставляет клиентов довольными. Каждый свой шаг, в выполнение проектов, согласовываю с заказчиками. Оставляю довольными своих клиентов.