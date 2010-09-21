Требуется администратор сайта компании по производству оборудования. Сайт: http://www.progrous.com/ CMS: Joomla 1.5 Нужно "причесать" сайт, добавить фотографии, разработать страницу с перечнем оборудования и его описанием. В общем поработать по мелочам. Оплата 500 грн./мес. Много не требую, понятие в веб-разработке ...
- $100Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется flash баннер для рекламной кампании нашей фирмы. Мы занимаемся изготовлением и монтажем оборудования для производства пеллет (кто не знает что это - гуглите). Есть четкий сценарий баннера. Особого креатива не нужно. Любая форма оплаты. Мы Не ...Баннеры26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5000
Компания ООО "Прогроус" хочет создать (инвестировать) интернет-проект SHARIK в Украине и СНГ. Ресурс предназначен для представителей малого и среднего бизнеса и является информационным. Другими словами на этом ресурсе смогут создать свои страницы бизнесмены (компании, фирмы, ЧП, ...Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт13 лет назад