progrous

Синячёв progrous

 
40 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Администратор сайта

    $100

    Требуется администратор сайта компании по производству оборудования. Сайт: http://www.progrous.com/ CMS: Joomla 1.5 Нужно "причесать" сайт, добавить фотографии, разработать страницу с перечнем оборудования и его описанием. В общем поработать по мелочам. Оплата 500 грн./мес. Много не требую, понятие в веб-разработке ...

    Joomla
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер flash для рекламной кампании

    $50

    Требуется flash баннер для рекламной кампании нашей фирмы. Мы занимаемся изготовлением и монтажем оборудования для производства пеллет (кто не знает что это - гуглите). Есть четкий сценарий баннера. Особого креатива не нужно. Любая форма оплаты. Мы Не ...

    Flash
    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SHARIK

    $5000

    Компания ООО "Прогроус" хочет создать (инвестировать) интернет-проект SHARIK в Украине и СНГ. Ресурс предназначен для представителей малого и среднего бизнеса и является информационным. Другими словами на этом ресурсе смогут создать свои страницы бизнесмены (компании, фирмы, ЧП, ...

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    13 лет назад