Создание сайтов, веб-программирование
Перешел на другой фриланс ресурс. Мое новое портфолио: https://www.free-lance.ru/users/proitm/
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
HTML
Разобрался в чужом коде, сделал все качественно и быстро - Рекомендую)
$5
10 баллов
12 лет назад
Могу сказать только положительный отзыв. Исполнитель сделал свои задачу на 10 баллов, так помог в решение других ошибок в движку. Очень хороший программист и человек, приятный в общении. Теперь надеюсь на долгую дружбу.
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга