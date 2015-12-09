Профессия: дизайнер-проектировщик.

Опыт работы: 12 лет (выполнено более 1000 проектов)

Специализация: продовольственные и хозяйственные гипермаркеты, супермаркеты, продовольственные рынки, логистические и распределительные центры

Осуществляемые виды работ:

- Разработка эскизного проекта* и общей концепции торгового зала, планировки подсобных и складских помещений с учетом общего числа рабочих мест в торговом зале включающая в себя зонирование отделов и расстановку торгового и холодильного оборудования;

* Эскизный проект представляет собой альбом определенного формата с нормированным составом представленных в нем материалов. В него включены все чертежи зональной планировки торгового зала с принципиальной схемой расстановки оборудования с обозначением всех типов отделов и подсобных помещений (технология), а также все чертежы разработанные в период работ над проектом. Эскизный проект предназначен для начала согласований с уполномоченным архитектором и государственными органами.

- Общая 3D (каркасная или полноцветная) визуализация всего торгового зала, с отдельной визуализацией каждого отдела

- Составление общей экспликации помещений с указание размеров и площадей..

- Составление спецификации оборудования

- Разработка технологии торговли, хранения и движения товара внутри торгового предприятия в целом, а также рекомендации по использованию необходимого торгового холодильного и складского оборудования для реализации всех технологических процессов.

- Добавление в эскизный проект декоративных конструкций, с последующим составлением чертежей для их изготовления.

- Составление документации по отделам, с указанием погонных или квадратных метров каждого рабочего места с заданным шагом длины рабочего места.

- Подготовка документации и технического задания на выполнение проектных, общестроительных (без архитектуры, только касательно самого оборудования и задания на строительство декоративных конструкций) и прочих подготовительных работ, необходимых для монтажных, сборочных и пуско-наладочных работ торгового, холодильного и складского оборудования

- Разработка внешнего вида и конструктивного решения для нестандартного неохлаждаемого торгового оборудования в отделах с прилавочной системой обслуживания;

Анализ стоимости оборудования, технических характеристик, сроков и условий поставки

Составление спецификаций для тендерных заданий и т.п.

- Авторский надзор

- Разработка презентаций**

**Работы по этому пункту могут включать в себя разработку самой концепции, подбор и поиск фотоматериалов, шаблонов, информационного контента, копирайт. При необходимости подготовка презентации для печати. Анализ стоимости полиграфических услуг и т.д.