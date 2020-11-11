Проектирование слаботочных систем, электроснабжение, металлических и ж/б конструкций, сметы.

Я представляю небольшую проектную организацию, в нашем штате есть специалисты по слаботочным и охранным системам, электроснабжению, расчету и проектированию фундаментов, металлических и ж/б конструкций, сметчик.

Возможна разработка как альбомов целиком, так и отдельных чертежей. При необходимости разрабатываем полный комплект Проектной и Рабочей документации согласно Постановлению РФ №87 и ГОСТ Р 21.1101-2013.

Опыт работы всех специалистов в сфере проектирования - не менее 10 лет.

Возможна разработка проекта под лицензией СРО.