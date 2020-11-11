Проектирование слаботочных систем, электроснабжение, металлических и ж/б конструкций, сметы.
Я представляю небольшую проектную организацию, в нашем штате есть специалисты по слаботочным и охранным системам, электроснабжению, расчету и проектированию фундаментов, металлических и ж/б конструкций, сметчик.
Возможна разработка как альбомов целиком, так и отдельных чертежей. При необходимости разрабатываем полный комплект Проектной и Рабочей документации согласно Постановлению РФ №87 и ГОСТ Р 21.1101-2013.
Опыт работы всех специалистов в сфере проектирования - не менее 10 лет.
Возможна разработка проекта под лицензией СРО.
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Портфолио
- Проектирование металлических и ж/б конструкций53 просмотра
- Системы безопасности52 просмотра
- Система электроснабжения и заземления64 просмотра