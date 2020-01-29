projectyoursir

Привет! Меня зовут Влад. Последние 4 года я занимаюсь фриланс разработкой баннеров. Кроме того, у меня можно заказать визитки, баннеры, дизайн шапок, обложек и обработку изображений в Photoshop.

Мои фриланс разработки отличаются высоким качеством, чем не может похвастаться большинство исполнителей. Я делаю быстро, качественно и предлагаю более низкую цену, чем конкуренты.

Готов обсудить любые пожелания и предложения, ответить на интересующие Вас вопросы. С уважением, Влад»