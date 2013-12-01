prokaryotes

Денис prokaryotes

 
42 годаРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Поддержка хостинг-провайдеров, крупных и сложных проектов

• Администрирование freebsd, openbsd, linux (centos, debian, ubuntu);

• Хостинг-панелей ispmanager, vdsmanager, cpanel, directadmin

• Систем виртуализации vserver, openvz, xen

• Настройка BGP Quagga, регистрация ip и доменов

• Apache, nginx, lighttpd. Mysql (создание мастер-мастер, мастер-слейв репликаций, шардинга), администрирования postgresql

• Резервное копирование backula, fsbackup, мониторинг munin и zabbix.

• Удаление вирусов с сайтов, защита от DDoS.

♥ Программирование на PHP

PHPMySQLPostgreSQLLinuxNginxCentOSApacheUbuntuDebianFreeBSDISPmanagercPanelЗащита от DDoS
Системное администрирование
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Управление проектами
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