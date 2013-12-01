Поддержка хостинг-провайдеров, крупных и сложных проектов
• Администрирование freebsd, openbsd, linux (centos, debian, ubuntu);
• Хостинг-панелей ispmanager, vdsmanager, cpanel, directadmin
• Систем виртуализации vserver, openvz, xen
• Настройка BGP Quagga, регистрация ip и доменов
• Apache, nginx, lighttpd. Mysql (создание мастер-мастер, мастер-слейв репликаций, шардинга), администрирования postgresql
• Резервное копирование backula, fsbackup, мониторинг munin и zabbix.
• Удаление вирусов с сайтов, защита от DDoS.
♥ Программирование на PHP
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Системное администрирование
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Управление проектами
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