prokimediat

Интересует стоимость и сроки сделать тему на основании html темы https://themeforest.net/item/square-the-ultimate-bootstrap-4-angular-5-admin-dashboard-ui-kit/21322297 https://thememakker.com/wrap-theme/square/html/dark/index2.html Под новый wp c плагином (весь функционал должен работать+ редактирование блоков в админке) https://codecanyon.net/item/web-20-directory-plugin-for-wordpress/6463373 https://www.salephpscripts.com/wordpress_directory/demo/ На вход будет дан доступ в чистый репозиторий git + архив с скриптом и ...